10 Eylül 2024 tarihli MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu bölümde, yarışmacılar haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için "baklava" tatlısını hazırladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in detaylı değerlendirmelerinin ardından en başarılı performansı sergileyen yarışmacı Zübeyde oldu. Bu haftanın Mavi Takım kaptanı Zübeyde olmuş oldu. Peki, MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri..

MASTERCHEF 10 EYLÜL SALI GÜNÜ NE OLDU?

Yarışmada rakiplerine kıyasla daha iyi bir baklava yapan yarışmacı (Zübeyde) mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takımın kaptanını (Akın) belirleme hakkı kazandı. Gecenin sonunda yeni takımlar kuruldu ve haftanın mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ayrıca, yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Erim de bu bölümde netleşti.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Zübeyde (Kaptan), Alper, Emre, Onur, Eda, Şirin, Yudum, Beyza, Nigar, Hakan

MasterChef Mavi Takım

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Akın (Kaptan), Semih, Kerem, Kaan, Nevzat, Muratcan, Ezgi, Beril, Erim, Ayşe

MasterChef Kırmızı Takım