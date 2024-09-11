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MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri..

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MasterChef'te heyecan devam ediyor. Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları belli oldu. 11 Eylül'deki son gelişmeler ve takım yarışmacılarına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Yarışmacılar arasındaki rekabet ve yemeklerin kalitesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

10 Eylül 2024 tarihli MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu bölümde, yarışmacılar haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için "baklava" tatlısını hazırladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in detaylı değerlendirmelerinin ardından en başarılı performansı sergileyen yarışmacı Zübeyde oldu. Bu haftanın Mavi Takım kaptanı Zübeyde olmuş oldu. Peki, MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri..

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Yarışmada rakiplerine kıyasla daha iyi bir baklava yapan yarışmacı (Zübeyde) mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takımın kaptanını (Akın) belirleme hakkı kazandı. Gecenin sonunda yeni takımlar kuruldu ve haftanın mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ayrıca, yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Erim de bu bölümde netleşti.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Zübeyde (Kaptan),
  2. Alper,
  3. Emre,
  4. Onur,
  5. Eda,
  6. Şirin,
  7. Yudum,
  8. Beyza,
  9. Nigar,
  10. Hakan

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kim? 11 Eylül GelişmeleriMasterChef Mavi Takım

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Akın (Kaptan),
  2. Semih,
  3. Kerem,
  4. Kaan,
  5. Nevzat,
  6. Muratcan,
  7. Ezgi,
  8. Beril,
  9. Erim,
  10. Ayşe

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kim? 11 Eylül GelişmeleriMasterChef Kırmızı Takım

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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