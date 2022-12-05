MasterChef yarışmasında bu hafta takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 5 Aralık MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu! İşte detaylar...

Masterchef Mavi ve Kırmızı takım kadrosu! Masterchef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Yapılan yarışmada en iyi tabağı yapan Ayaz Mavi takım kaptanı seçildi. Mavi takım ve kırmızı takım kadrosunun kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri mavi ve kırmızı takım oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 5 Aralık MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan MasterChef yeni bölümde elenen isim Gamze oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!