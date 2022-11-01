MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 31 Ekim MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!
Gündem Haberleri
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 31 Ekim MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!
MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, takım kaptanlığı için yarıştılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 31 Ekim MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!
MasterChef'in yeni sezondaki sekizinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, yarışmacılardan Brüksel lahanası ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi. Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan isimler Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu. Yarışmaya veda eden isim Tayfun oldu.
MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık yarışmasında son ikiye Yağız ve Görkem kaldı.
Mavi takım kaptanı Görkem oldu.
Mavi takım kaptanı seçilen Görkem, Kırmızı takım kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti.
MAVİ TAKIM:
- Görkem
- Gamze
- Büşra
- Metin
- Tolga
- Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
- Fatma Nur
- Serpilay
- Yağız
- Barış
- Kıvanç