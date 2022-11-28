MasterChef yarışmasında bu hafta takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 28 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu! İşte detaylar...

Masterchef Mavi ve Kırmızı takım kadrosu! Masterchef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Yapılan yarışmada en iyi tabağı yapan Ayaz Mavi takım kaptanı seçildi. Mavi takım ve kırmızı takım kadrosunun kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri mavi ve kırmızı takım oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 28 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. En iyi 2 tabağı çıkaran isimler Büşra ve Ayaz oldu. İkili arasında gerçekleşen düelloda daha iyi tabağı yaparak birinci olan isim Ayaz oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Ayaz

Metin

Görkem



KIRMIZI TAKIM: