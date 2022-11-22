TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 21 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

Masterchef Mavi ve Kırmızı takım kadrosu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, takım kaptanlığı için yarıştılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. Peki, 21 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu! Detaylar haberimizde...

21 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler limonlu cheesecake tatlısının yapılmasını istedi. En iyi cheesecake tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarıştı. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak Kaya oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak Kaya

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM:

Ayaz

Metin

Yağız

Görkem

Büşra



