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MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım 2022 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

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MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım 2022 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

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Masterchef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, takım kaptanlığı için yarıştılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

MasterChef dünkü eleme gecesinde Burak R. yarışmaya veda etmişti.

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık yarışmasında son ikiye Yağız ve Büşra kaldı.

Mavi takım kaptanı Büşra oldu.

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım 2022 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

Mavi takım kaptanı seçilen Büşra, Kırmızı takım kaptanı olarak Metin'i seçti.

- Büşra

- Gamze

- Tolga

- Yağız

- Barış

- Fatma Nur

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım 2022 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

- Metin

- Görkem

- Kıvanç

- Burak Kaya

- Ayaz

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 14 Kasım 2022 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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