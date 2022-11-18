Masterchef Mavi takımda kim dokunulmaz oldu, kim kazandı? 17 Kasım Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 17 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda şefle birlikte yemek yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 17 Kasım Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

17 Kasım Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Kasım Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 17 KASIM PERŞEMBE TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

17 KASIM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar şeflerle aynı anda yemek yaptılar. En iyi iki tabak açıklandı.

En iyi 2 tabak:

- Büşra

- Gamze

2. olan isim : Büşra

1. olan isim : Gamze

Kazanan isim : Gamze