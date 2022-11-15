Masterchef Mavi takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kimdir? 15 Kasım Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda çikolata ile tatlı ve yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 15 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

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15 Kasım Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 15 KASIM SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 3-2 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

15 KASIM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit çikolata ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 tabak:

- Fatma Nur

- Büşra

- Gamze

3. olan isim : Fatmanur

2. olan isim : Gamze

1. olan isim : Büşra

Kazanan isim : Büşra

Dokunulmazlığı kazanan Büşra 1. eleme adayı olarak Tolga'nın ismini söyledi.