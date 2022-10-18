Masterchef Mavi takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 18 Ekim Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 3 çeşit yemek yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 18 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

18 Ekim Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 18 EKİM SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 15-13 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

18 EKİM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 4 isim:

- Tayfun

- Ayaz

- Görkem

- Serpilay

En iyi 4. tabak : Görkem



En iyi 3. tabak : Ayaz

En iyi 2. tabak : Tayfun

En iyi tabak : Serpilay

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : SERPİLAY

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay haftanın 1. eleme adayı olarak Tayfun'un ismini söyledi.