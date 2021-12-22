Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Aralık Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

21 Aralık Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Aralık Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 21 ARALIK 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün unlu mamülleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:

- Açma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Dereotlu Poğaça kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Simit kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Acı Badem Kurabiyesi kazanan takım : MAVİ TAKIM

- Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM

- Kruvasan kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Ay Çöreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

SKOR : Kırmızı Takım 5 - 2 Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Kaybeden takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Sonuçlar birazdan açıklanacak.

Kırmızı takım 1. dokunulmazlığı kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlıkta şefler kahveden güzel yemekler veya tatlılar yapılmasını istedi. Bugün yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda şefler Eren ve Dilara'nın tabaklarını çok beğendi. Bu iki isimden birisi dokunulmazlığı alacak.

- Dilara

- Eren

Bu iki isimden birisi oyunu kazanacak ve dokunulmaz olacak.

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında paylaşacağız.

Yapılan oylamada Mert haftanın 1. eleme adayı oluyor.