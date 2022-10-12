Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti? 12 Ekim Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Hindi ile yaratıcılık yemekleri yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 12 Ekim Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

12 Ekim Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 12 EKİM ÇARŞAMBA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

12 EKİM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Hindi ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Kıvanç

- Metin

- Yağız

En iyi 3. tabak : Metin

En iyi 2. tabak : Kıvanç

En iyi tabak : Yağız

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : YAĞIZ

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oluyor.