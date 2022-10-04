Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 4 Ekim Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 3 çeşit tatlı yapıldı. En iyi tatlıyı yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 4 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

4 Ekim Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 4 EKİM SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 5-4 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

4 EKİM KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit tatlı yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Serpilay

- Çağatay

- Burak Kaya

En iyi 3. tabak : Burak Kaya

En iyi 2. tabak : Serpilay

En iyi tabak : Çağatay

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : ÇAĞATAY

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oluyor. Çağatay haftanın 1. eleme adayı olarak Metin'in ismini söyledi.