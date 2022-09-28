Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 28 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda kereviz ile yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

28 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 28 EYLÜL ÇARŞAMBA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 5-2 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

28 EYLÜL MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar kereviz ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Büşra

- Tayfun

- Görkem

En iyi 3. tabak : Tayfun

En iyi 2. tabak : Görkem

En iyi tabak : Büşra

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : BÜŞRA

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu. Büşra, haftanın 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söyledi.