Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 27 Eylül Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 27 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda noodle yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 27 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 27 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

27 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 27 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 27 EYLÜL SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 4-3 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

27 EYLÜL KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Singapur tarzı noodle yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Kaan

- Çağatay

En iyi 2 isim Kaan ve Çağatay oldu.

En iyi 2. tabak : Kaan

En iyi tabak : Çağatay

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : ÇAĞATAY

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oluyor. Çağatay haftanın 1. eleme adayı olarak Fatmanur'un ismini söyledi.