Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 21 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda soğan ile yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...
21 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
MASTERCHEF 21 EYLÜL ÇARŞAMBA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Bugünkü takım dokunulmazlığını Kırmızı takım 6-5 kazandı. Böylelikle Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.
21 EYLÜL MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar soğan ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.
En iyi 4 isim:
- Çağatay
- Metin
- Burak R.
- Burak Kaya
En iyi 4. tabak : Burak Kaya
En iyi 3. tabak : Çağatay
En iyi 2. tabak : Burak R.
En iyi tabak : Metin
MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : METİN
Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim METİN oluyor. Metin bu sezonun ilk kaşığını kazanan isim oluyor.
Metin haftanın 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söylüyor.