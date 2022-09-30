Masterchef Mavi takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda karnabahar ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

30 Eylül Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 30 EYLÜL DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Darülaceze dış oyununu 19-16 skorla Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

30 EYLÜL CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar karnabahar ile yaratıcı bir yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

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1. olan isim : -

KAZANAN İSİM : -

Dokunulmazlığı kazanan isim birazdan açıklanacak.