Masterchef Mavi takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 1 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda balık ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 1 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

1 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda İzmir Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İzmir Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Heybe Çorbası

- Ege Otları Tabağı

- Koruklu Bamya

- Enginarlı Levrek

- Samsades Tatlısı

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 3. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Metin

Yağız

Dilan

Büşra

Onur

Burak

Görkem

Serpilay

Melih

1 EYLÜL PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar balık ile yaratıcı bir yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Büşra

- Metin

- Melih

3. olan isim : Büşra

2. olan isim : Metin

1. olan isim : Melih

KAZANAN İSİM : MELİH

Dokunulmazlığı kazanan isim Melih oldu. Melih haftanın 5. eleme adayı olarak Görkem'in ismini verdi.