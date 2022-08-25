Masterchef Mavi takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ağustos Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda haftanın kalan ürünlerden bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

25 Ağustos Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ağustos Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Türk Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Türk Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Enginar

Yaprak Sarma

Kol Böreği

Hünkarbeğendi

Keşkül

Kavun Şerbeti

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 3. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

- Yağız

- Metin

- Çağatay

- Gamze

- Onur

- Tayfun

- Burak

- Burak Kaya

- Şeyma

25 AĞUSTOS PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar haftanın kalan ürünleriyle yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Burak Kaya

- Burak

- Metin

- Onur

4. olan isim : Burak Kaya

3. olan isim : Onur

2. olan isim : Metin

1. olan isim : Burak

KAZANAN İSİM : BURAK

Dokunulmazlığı kazanan isim Burak oluyor. Burak birazdan haftanın 5. eleme adayını söyleyecek. Burak Şeyma'nın ismini söyledi.