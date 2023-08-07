Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu 2023! 7 Ağustos 2023 Masterchef yeni haftanın Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

Masterchef'te bugün yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Sergen, kırmızı takım kaptanlığına Barbaros'u seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 7 Ağustos Masterchef 2023 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...