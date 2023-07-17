Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu 2023! 17 Temmuz 2023 Masterchef yeni haftanın Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
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Masterchef'te bugün yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Eda, kırmızı takım kaptanlığına Barış'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 17 Temmuz Masterchef 2023 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...
TV8 ekranında yayınlanan Masterchef 2023 yarışması heyecanla devam ediyor. Bugün yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu 2023! 17 Temmuz 2023 Masterchef yeni haftanın Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Masterchef All Star hangi takımda kim var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF 2023 BU HAFTA KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Bugün Masterchef 2023'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Eda olurken kırmızı takım kaptanı Barış oldu.
Mavi takım kaptanı : Eda
Kırmızı takım kaptanı : Barış
MASTERCHEF YENİ HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU 2023
Mavi takım kadrosu:
- Eda
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Kırmızı takım kadrosu:
- Barış
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