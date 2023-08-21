Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi hamburgeri yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 7. haftasında 7. Mavi takım kaptanı ve 7. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

MASTERCHEF 21 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı ve Mavi takım kaptanı TAHSİN oldu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Bugün sezonun 7. kaptanlık oyunu oynandı. Şefler bugünkü oyunda hamburger yapılmasını istedi. Bugün en iyi hamburgeri yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak. Şeflerin seçtiği en iyi tabaklar aşağıdaki gibidir. Somer Şef'in seçtiği en iyi 2 tabak: - Çağatay - Sefa Danilo Şef'in seçtiği en iyi 2 tabak: - Tahsin - Batuhan Mehmet Şef'in seçtiği en iyi 2 tabak: - Ayaz - Sergen Gecenin en iyi 6 hamburgeri açıklandı. Birazdan tüm şefler tadım yapmadıklarını da tadacak ve ardından gecenin en iyi hamburger yapanı belirlenecek. Tabak sıralaması şöyle oldu: Gecenin 6. sı : Sefa

Gecenin 5. si : Sergen

Gecenin 4. sü : Çağatay

Gecenin 3. sü : Ayaz

Gecenin 2. si : Batuhan

Gecenin 1. si : Tahsin Gecenin kazananı Tahsin oldu. Tahsin birazdan Kırmızı takım kaptanını belirleyecek. MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? Mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Sergen'i seçti. Mavi takım kaptanı : TAHSİN

TAHSİN Kırmızı takım kaptanı : SERGEN Kırmızı takım kaptanı Sergen oldu. Haberler.com - Gündem Masterchef 2023 MasterChef Gündem Magazin Haberler