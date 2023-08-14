Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi kutlama pastasını yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 6. haftasında 6. Mavi takım kaptanı ve 6. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

MASTERCHEF 14 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün sezonun 6. kaptanlık oyunu oynandı. Şefler bugünkü oyunda kutlama pastasının yapılmasını istedi. Bugün en iyi pastayı yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak.

Somer Şef'in seçtiği tabaklar:

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Danilo Şef'in seçtiği tabaklar:

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Mehmet Şef'in seçtiği tabaklar:

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Henüz seçilen tabaklar ve yarışmacılar belli olmadı. Detayları birazdan açıklayacağız. Gecenin en iyi 5 tatlısı seçildi. Şimdi sıralamalar açıklanacak.

Tabak sıralaması şöyle oldu:

Gecenin 6. sı : -

Gecenin 5. si : -

Gecenin 4. sü : -

Gecenin 3. sü : -

Gecenin 2. si : -

Gecenin 1. si : -

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Gecenin sonunda Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı belli olacak. Henüz açıklanmadı.

Mavi takım kaptanı : -

- Kırmızı takım kaptanı : -

MASTERCHEF 2023 TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Takımlar gecenin sonunda belli olacak. Yeni haftanın Mavi-Kırmızı takımı bu akşam açıklanacak.