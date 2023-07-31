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Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

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Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi yemeği yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 4. haftasında 4. Mavi takım kaptanı ve 4. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Berker

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Mert

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

Bugün sezonun 4. kaptanlık oyunu oynandı. Şefler Yağlama yemeğinin yapılmasını istedi. Bugün en iyi yemeği yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak.

Somer Şef'in seçtiği tabaklar:

- Çağatay

- Tahsin

Danilo Şef'in seçtiği tabaklar:

- Esra

- Mert

Mehmet Şef'in seçtiği tabaklar:

- Gamze

- Sefa

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

Henüz seçilen tabaklar ve yarışmacılar belli olmadı. Detayları birazdan açıklayacağız.

Tabak sıralaması şöyle oldu:

Gecenin 6. sı : Mert

Gecenin 5. si : Çağatay

Gecenin 4. sü : Gamze

Gecenin 3. sü : Sefa

Gecenin 2. si : Tahsin

Gecenin 1. si : Esra

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

Gecenin sonunda Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı belli olacak. Henüz açıklanmadı.

Mavi takım kaptanı Esra oldu.

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?

  • Mavi takım kaptanı : ESRA
  • Kırmızı takım kaptanı : -

Mavi takım kaptanı Esra oldu. Esra birazdan Kırmızı takım kaptanını seçecek.

Takımlar gecenin sonunda belli olacak. Yeni haftanın Mavi-Kırmızı takımı bu akşam açıklanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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