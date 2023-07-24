Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir?
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Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi yemeği yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...
Masterchef'te sezonun 2. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Berker
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Mert
Çağatay
Büşra
Ayaz
Gamze
Tolga
Bugün sezonun 3. kaptanlık oyunu oynandı. Şefler Mehmet Şef'in özel yemeğinin yapılmasını istedi. Bugün en iyi yemeği yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak.
Somer Şef'in seçtiği tabaklar:
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Danilo Şef'in seçtiği tabaklar:
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Mehmet Şef'in seçtiği tabaklar:
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Tabak sıralaması şöyle oldu:
İlk 4'e kalamayan isimler:
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Gecenin sonunda Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı belli olacak.
- Mavi takım kaptanı : -
- Kırmızı takım kaptanı : -
Takımlar gecenin sonunda belli olacak. Yeni haftanın Mavi-Kırmızı takımı bu akşam açıklanacak.