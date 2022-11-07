Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Fatmanur ve Metin oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 7 Kasım 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 7 Kasım MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 7 Kasım 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Fatmanur mu Metin mi kaptan olacak? Kırmızı takım kaptanı kimdir? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF 7 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

En iyi mantıyı yapan 6 kişi şu şekilde seçildi:

- Kıvanç

- Fatmanur

- Metin

- Yağız

- Barış

- Burak R.

En iyi seçilen 2 kişi:

- Fatma Nur

- Metin

Metin ve Fatmanur şimdi kaptanlık düellosunda karşılaşıyor. En iyi İzmir bombası tatlısını yapan isim bu haftanın mavi kaptanı olacak.

Mavi takım kaptanı : Fatma Nur

Mavi takım kaptanı Fatma Nur oldu.