Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 5 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler ıslak hamburger yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi ıslak hamburger yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 5 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...