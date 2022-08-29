Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tavuklu nohutlu pilav yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye'de 29 Ağustos Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 1. haftanın kaptanı kim olacak?

29 AĞUSTOS HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi tavuklu nohutlu pilav yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

29 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

29 Ağustos Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

- Serpilay

- Gamze

- Fatmanur

- Melih

- Yağız

- Metin

6 tabak arasından en iyi 2 kişi : Melih ve Metin

Düelloya çıkan 1. kişi : Melih

Melih Düelloya çıkan 2. kişi : Metin

En iyi 2 tabak olan Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak. Birazdan kazanan isim açıklanacak. Mavi kaptan olan isim henüz açıklanmadı.

Mavi takım kaptanı Metin oluyor.

MAVİ TAKIM KAPTANI : METİN