Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler çi börek yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi çi böreği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 22 Ağustos Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye'de ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 22 Ağustos Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 1. haftanın kaptanı kim olacak?

22 AĞUSTOS HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler Çiğ Börek yapılmasını istedi. En iyi Çi böreği yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

22 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

22 Ağustos Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, çi börek yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

- Metin

- Büşra

- Yağız

- Dilan

- Ayaz

- Çağatay

6 tabak arasından en iyi 2 kişi : Yağız ve Çağatay

Düelloya çıkan 1. kişi : Yağız

Yağız Düelloya çıkan 2. kişi : Çağatay

En iyi 2 tabak olan Yağız ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak. Birazdan kazanan isim açıklanacak. Mavi kaptan olan isim henüz açıklanmadı.