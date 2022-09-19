Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler yağlama yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi yağlama yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 19 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Gamze mi Tayfun m? Kaptanlık avantajı nedir?

Masterchef Türkiye'de 19 Eylül Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 4. haftanın kaptanı kim olacak?

19 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler yağlama yapılmasını istedi. En iyi yağlama yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

19 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

19 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, yağlama yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

- Tayfun

- Atike

- Büşra

- Gamze

- Vural

- Görkem

- Metin

En iyi 2 kişi olarak Gamze ve Tayfun seçildi.

Seçilen en iyi 2 kişi:

- Gamze

- Tayfun

6 tabak arasından en iyi 2 kişi :

Düelloya çıkan 1. kişi : Gamze

Düelloya çıkan 2. kişi : Tayfun

Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak isimler birazdan açıklanacak. Gamze ve Tayfun birazdan kaptanlık düellosuna çıkacaklar. En iyi isim mavi takım kaptanı olacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI : GAMZE