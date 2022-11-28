TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta mavi takım kaptanının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef Mavi takım kadrosu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri mavi takım kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

27 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. En iyi 2 tabağı çıkaran isimler Büşra ve Ayaz oldu. İkili arasında gerçekleşen düelloda daha iyi tabağı yaparak birinci olan isim Ayaz oldu.