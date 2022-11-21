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MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim?

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MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kaptanlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim? İşte detaylar...

MasterChef Fatma Nur ne iddiasına girdi? Mehmet Şef Fatma Nur idida ne? MasterChef Fatma Nur midye iddiası nedir?MasterChef Fatma Nur ne iddiasına girdi? Mehmet Şef Fatma Nur idida ne? MasterChef Fatma Nur midye iddiası nedir?

Mavi takım kaptanı kim?TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin mavi takım kaptanı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Şefler haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Konya Mutfağı yemeklerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım kazandı. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde elenen isim Barış oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık yarışmasında son ikiye Ayaz ve Burak Kaya kaldı. Mavi takım kaptanı Burak Kaya oldu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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