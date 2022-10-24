MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta mavi takım kaptanının kimin olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? İşte detaylar...
Mavi takım kaptanı kim oldu? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Mavi takım kaptanının kimin olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? Detaylar haberimizde...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
24 Ekim Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tulumba tatlısı yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 2 tabak:
- Burak
- Metin
Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkan isimler Burak ve Metin oldu. Burak ve Metin kaptanlık düellosuna çıktılar. Düelloda daha iyi tabağı yapan Burak, Mavi Takım kaptanı seçildi.
MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak. En iyi 2 kişi olarak Burak ve Metin seçildi. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.