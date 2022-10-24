TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta mavi takım kaptanının kimin olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Mavi takım kaptanı kim oldu? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Mavi takım kaptanının kimin olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? Detaylar haberimizde...

24 EKİM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

24 Ekim Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tulumba tatlısı yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

Burak

Metin

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkan isimler Burak ve Metin oldu. Burak ve Metin kaptanlık düellosuna çıktılar. Düelloda daha iyi tabağı yapan Burak, Mavi Takım kaptanı seçildi.

24 EKİM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak. En iyi 2 kişi olarak Burak ve Metin seçildi. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.