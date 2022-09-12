Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Gündem Haberleri

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler kazandibi yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi kazandibi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye'de 12 Eylül Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 4. haftanın kaptanı kim olacak?

12 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler kazandibiyapılmasını istedi. En iyi kazandibiyapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

12 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, kazanbini yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

- Vural

- Görkem

- Kaan

- Büşra

- Melih

- Çağatay

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

Şimdi en iyi 2 tabak seçilecek ve mavi kaptanlık için düello oynanacak.

Seçilen en iyi 2 kişi:

- Melih

- Büşra

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?

6 tabak arasından en iyi 2 kişi :

  • Düelloya çıkan 1. kişi : Melih
  • Düelloya çıkan 2. kişi : Büşra

Melih ve Büşra birazdan mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI : -

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : -

Aşkı uğruna evliliğini bitiren MasterChef Somer Şef'in sakalsız görüntüsü olay olduAşkı uğruna evliliğini bitiren MasterChef Somer Şef'in sakalsız görüntüsü olay oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan olduMasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan oldu
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title