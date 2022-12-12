Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Mavi takım kaptanlığını kim aldı?

Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Kıvanç ve Yağız oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...