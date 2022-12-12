Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Mavi takım kaptanlığını kim aldı?
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Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Kıvanç ve Yağız oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Yağız mı Kıvanç mı kaptan olacak? Kırmızı takım kaptanı kimdir? Mavi takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF SON 7'YE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?
- Burak Kaya
- Yağız
- Tolga
- Metin
- Ayaz
- Kıvanç
- Görkem
MASTERCHEF 12 ARALIK MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
En iyi Beef Wellington yapan 2 kişi şu şekilde seçildi:
- Yağız
- Görkem
- Kıvanç
En iyi seçilen 2 kişi:
- - Yağız
- - Kıvanç
Yağız ve Kıvanç şimdi kaptanlık düellosunda karşılaşacak. İki isimden birisi haftanın mavi takım kaptanı olacak ve büyük avantajın sahibi olacak.
Mavi takım kaptanı : Henüz belli olmadı.