Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? Masterchef 50 bin TL ödülü kim kazandı? 23 Ekim Masterchef kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı heyecanla takip ediliyor. Masterchef programında 23 Ekim akşamı Masterclass oyunu oynandı. İzleyiciler ise Masterchef Maasterclass ödülünü kim kazandı? sorusunu merak ediyor. Peki, Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? Masterchef 50 bin TL ödülü kim kazandı?

Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? sorusu Masterchef seyircileri tarafından merak edildi. Hayrabolu tatlısı yaparak şeflerin beğenisini kazanan isim Masterclass ödülüne sahip oldu. 50 bin TL'lik masterclass ödülünü kazanan isim ise merak ediliyor. Peki, Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? Masterchef 50 bin TL ödülü kim kazandı?

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

23 Ekim akşamı oynanan masterclass oyununda yarışmacılar hayrabolu tatlısı yaparak şeflerin beğenisini kazanmak için yarıştı. Yaptığı hayrabolu tatlısı ile şeflerin beğenisini toplayıp, masterclass ödülü olan 50 bin TL'lik ödülü kazanan isim ise kırmızı takımın yarışmacısı olan Barış oldu.