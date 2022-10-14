Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 14 Ekim Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?
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Masterchef'te bugün 14 Ekim tarihinde Masterclass yapıldı. Şeflerin anneleri birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun yeni Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 14 Ekim Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...
Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...
Kazanan yarışmacıya Maximum Maxi card puan hediye edilecek.
Bugünkü Masterclass yemeklerini şeflerin anneleri yapıyor.
14 Ekim Cuma Masterchef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:
Masterclass Masterclass ilk aşamada elenen isimler:
- - Tolga
- - Ayaz
- - Burak R.
- - Yağız
Mehmet Şef ilk turda gecenin en iyi yemeği olarak Gamze'nin tabağını seçti.
Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda Mehmet Şef'in annesi cevizli börek yapacak.
- Masterclass'ın 3. sü : -
- Masterclass'ın 2. si : -
- Masterclass'ın 1. si : -
MASTERCLASS KAZANAN İSİM : -
14 Ekim Masterclass'ın kazananı henüz açıklanmadı.