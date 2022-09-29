Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 29 Eylül Perşembe Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterchef'te bugün 29 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 3. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 29 Eylül Perşembe Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? 29 Eylül Masterchef dokunulmazlık oyunu ne zaman oynanacak?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Masterclass kazananı 3 kişiyle birlikte spaya gidecek.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

29 Eylül Perşembe Masterchef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass 3 aşamalı olacak. İlk aşamayı 12 kişi geçecek ve ardından bilgi yarışması oynanacak. Son aşamaya ise 6 kişi kalacak ve 6 kişi arasından bir isim Masterclass şampiyonu olacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:

Batırığı en iyi yapan 12 kişi bir sonraki tura geçecek.

Masterclass son 12'ye kalan isimler:

- Büşra

- Yağız

- Tolga

- Gamze

- Kaan

- Kıvanç

- Metin

- Tayfun

- Barış

- Fatmanur

- Çağatay

- Burak R.

Masterclass Masterclass son aşamaya geçen isimler:

Masterclass'ın 3. sü : -

Masterclass'ın 2. si : -

Masterclass'ın 1. si : -

MASTERCLASS KAZANAN İSİM : -

Kazanan isim henüz açıklanmadı.