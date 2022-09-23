Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 23 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı ödülü kazandı?

Masterchef'te bugün 23 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 4. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 23 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

23 Eylül Cuma Masterchef Masterclass 3 aşamalı olarak oynanacak. Masterclass tüm aşamaları kazananlar aşağıdaki gibidir:

Bir sonraki tura geçenler:

- Gamze

- Çağatay

- Yağız

- Kıvanç

- Burak R.

- Tayfun

- Ayaz

- Kaan

- Serpilay

- Barış

- Büşra

- Burak K.

Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda bilgi yarışması oynanıyor.

Bilgi yarışmasında başarılı olan 6 yarışmacı:

- Barış

- Serpilay

- Çağatay

- Gamze

- Yağız

- Büşra

Birazdan son aşamaya geçilecek ve kazanan isim belli olacak.

MASTERCLASS 23 EYLÜL FİNALE KİMLER ÇIKTI, KİM KAZANDI?

Son 6'ya kalan yarışmacılar ve sıralama şöyle:

6. olan yarışmacı : Barış

5. olan yarışmacı : Gamze

4. olan yarışmacı : Çağatay

3. olan yarışmacı : Serpilay

2. olan yarışmacı : Büşra

1. olan yarışmacı : Yağız

Birazdan ilk 2 isim açıklanacak.

Son ikiye kalan isimler Yağız ve Büşra oldu.

Masterclass'ın 2. si : Büşra

Masterclass'ın 1. si : Yağız

MASTERCLASS KAZANAN İSİM : YAĞIZ

Kazanan isim YAĞIZ oluyor ve Yağız ödülün sahibi oluyor.