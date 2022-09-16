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Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

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Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Masterchef'te bugün 16 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 4. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 16 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

17 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı17 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

16 Eylül Masterclass'ı kazanan yarışmacı Somer Şef'le birlikte Singapur'a gidecek. Singapur'da Somer Şef'in asistanı olacak.

16 Eylül Cuma Masterchef Masterclass 3 aşamalı olarak oynanacak. Masterclass tüm aşamaları kazananlar aşağıdaki gibidir:

Elenen isimler:

- Atike

- Gamze

- Kıvanç

- Fatmanur

- Serpilay

- Ayaz

Masterclass Masterclass ilk aşamayı geçen 12 isim:

- Burak K.

- Burak R.

- Çağatay

- Barış

- Metin

- Büşra

- Tayfun

- Melih

- Kaan

- Vural

- Görkem

- Yağız

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda bilgi yarışması oynanıyor.

Bilgi yarışmasında başarılı olan 6 yarışmacı:

- Görkem

- Büşra

- Melih

- Burak K.

- Yağız

- Çağatay

- Barış

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Birazdan son aşamaya geçilecek ve kazanan isim belli olacak.

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Final aşamasına çıkan yarışmacılar şöyle:

  • - Görkem
  • - Büşra
  • - Melih
  • - Burak K.
  • - Yağız
  • - Çağatay
  • - Barış

Birazdan ilk 2 isim açıklanacak.

  • Masterclass'ın 2. si : Yağız
  • Masterclass'ın 1. si : Görkem

MASTERCLASS KAZANAN İSİM : GÖRKEM

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Son ikiye Görkem ve Yağız kaldı. İki isimden birisi Masterclass ödülünü kazanacak.

16 Eylül Masterclass'ın kazananı GÖRKEM oluyor. Görkem ödülün sahibi oldu.

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?Kazanan isim Görkem oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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