Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 16 Eylül 2022 Cuma Masterclass ödülünü kim kazandı, hangi yarışmacı Singapur'a gidecek?

Masterchef'te bugün 16 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 4. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 16 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS 16 EYLÜL ÖDÜLÜ NE?

16 Eylül Masterclass'ı kazanan yarışmacı Somer Şef'le birlikte Singapur'a gidecek. Singapur'da Somer Şef'in asistanı olacak.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

16 Eylül Cuma Masterchef Masterclass 3 aşamalı olarak oynanacak. Masterclass tüm aşamaları kazananlar aşağıdaki gibidir:

Elenen isimler:

- Atike

- Gamze

- Kıvanç

- Fatmanur

- Serpilay

- Ayaz

Masterclass Masterclass ilk aşamayı geçen 12 isim:

- Burak K.

- Burak R.

- Çağatay

- Barış

- Metin

- Büşra

- Tayfun

- Melih

- Kaan

- Vural

- Görkem

- Yağız

Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda bilgi yarışması oynanıyor.

Bilgi yarışmasında başarılı olan 6 yarışmacı:

- Görkem

- Büşra

- Melih

- Burak K.

- Yağız

- Çağatay

- Barış

Birazdan son aşamaya geçilecek ve kazanan isim belli olacak.

MASTERCLASS 16 EYLÜL FİNALE KİMLER ÇIKTI, KİM KAZANDI?

Final aşamasına çıkan yarışmacılar şöyle:

- Görkem

- Büşra

- Melih

- Burak K.

- Yağız

- Çağatay

- Barış

Birazdan ilk 2 isim açıklanacak.

Masterclass'ın 2. si : Yağız

Masterclass'ın 1. si : Görkem