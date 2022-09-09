Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Gündem Haberleri

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterchef'te bugün 9 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 3. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

9 Eylül Masterclass'ı kazanan yarışmacı Cruise gemisi seyahati kazanacak.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

9 Eylül Cuma Masterchef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:

Masterclass Masterclass son aşamaya geçen isimler:

- Dilan

- Kaan

- Burak K.

- Kıvanç

- Gamze

- Büşra

- Vural

- Barış

- Görkem

- Ayaz

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda bilgi yarışması oynanıyor.

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Birazdan son aşamaya geçilecek ve kazanan isim belli olacak.

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Bir üst tura yükselenler Ayaz, Gamze ve Kaan oldu. Şimdi 3 kişi daha final turuna çıkacak.

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Finale çıkan yarışmacılar:

- Ayaz

- Büşra

- Gamze

- Kaan

- Vural

Birazdan final turu yapılacak.

Final turunda en iyi 3 tabak şöyle:

- Büşra

- Ayaz

- Gamze

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

  • Masterclass'ın 3. sü : Büşra
  • Masterclass'ın 2. si : Ayaz
  • Masterclass'ın 1. si : Gamze

MASTERCLASS KAZANAN İSİM : GAMZE

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Gamze ve Ayaz'dan birisi kazanan isim olacak. Kazanan isim henüz açıklanmadı.

9 Eylül Masterclass'ın kazananı GAMZE oluyor. Gamze ödülün sahibi oldu.

Tokat haberi! Yeşilyurt'un yöresel yemekleri tanıtıldıTokat haberi! Yeşilyurt'un yöresel yemekleri tanıtıldı
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title