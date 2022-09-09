Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterchef'te bugün 9 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 3. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 9 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

9 Eylül Masterclass'ı kazanan yarışmacı Cruise gemisi seyahati kazanacak.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

9 Eylül Cuma Masterchef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:

Masterclass Masterclass son aşamaya geçen isimler:

- Dilan

- Kaan

- Burak K.

- Kıvanç

- Gamze

- Büşra

- Vural

- Barış

- Görkem

- Ayaz

Masterclass şuanda yeni bir aşamaya geçti. Şuanda bilgi yarışması oynanıyor.

Birazdan son aşamaya geçilecek ve kazanan isim belli olacak.

Bir üst tura yükselenler Ayaz, Gamze ve Kaan oldu. Şimdi 3 kişi daha final turuna çıkacak.

Finale çıkan yarışmacılar:

- Ayaz

- Büşra

- Gamze

- Kaan

- Vural

Birazdan final turu yapılacak.

Final turunda en iyi 3 tabak şöyle:

- Büşra

- Ayaz

- Gamze

Masterclass'ın 3. sü : Büşra

Masterclass'ın 2. si : Ayaz

Masterclass'ın 1. si : Gamze