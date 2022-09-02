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Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 2 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

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Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 2 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterchef'te bugün 2 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 2. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 2 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

2 Eylül Masterclass'ı kazanan kişi 3 günlüğüne İtalya'ya gitmeye hak kazanacak. Geçen haftaki ödül hamur makinesi olmuştu.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

2 Eylül Cuma Masterchef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 2 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterclass Masterclass son aşamaya geçen isimler:

- Yağız

- Kaan

- Onur

- Çağatay

- Görkem

Masterchef Masterclass kazananı kim oldu, ödül ne? 2 Eylül Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı?

Masterclass şuanda son aşamaya geçti. Son aşamada en iyi Risotto'yu yapan ödülün sahibi olacak.

MASTERCLASS KAZANAN İSİM : -

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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