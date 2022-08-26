Masterchef'te bugün 26 Ağustos tarihinde Masterclass yapıldı. 3 şef birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun ilk Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? 26 Ağustos Cuma Masterclass kazananı kimdir, ne ödülü kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı 3 aşama sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, Masterchef Masterclass kazananı kim oldu? Masterchef Masterclass kim kazandı? Masterchef Masterclass ödülü ne olacak? Masterchef Masterclass 1. si ne kazanacak? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Bugünkü Masterclass ödülü hamur makinesi oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM OLDU?

26 Ağustos Cuma Masterchef Masterclass 3 aşamalı oynanacak. İlk aşama balık ayıklama, ikinci aşama tavuk ile ilgili ve 3. aşama ise tatlı ile ilgili olacak. Masterclass kazananları aşağıdaki gibidir:

Masterclass 1. etapta üst tura çıkan 11 isim:

- Gamze

- Metin

- Kaan

- Burak Kaya

- Serpilay

- Çağatay

- Onur

- Tayfun

- Kıvanç

- Barış

- Ayaz

Masterclass 2. aşamada üst tura çıkan 6 isim:

- Gamze

- Burak Kaya

- Çağatay

- Onur

- Tayfun

- Ayaz

Masterclass 3. aşamada kazanan isim:

- Çağatay

- Gamze

Masterclass ilk aşamayı 18 yarışmacıdan 12 kişi geçecek. İkinci aşamayı 6 kişi geçecek ve 3. aşamada bir isim Masterclass kazananı olacak.