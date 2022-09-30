MasterChef'te bugün 29 Eylül tarihinde Masterclass yapıldı. Şefler birbirinden güzel tarifleri anlattı. Ardından yarışmacılar bu sezonun 3. Masterclass yarışmasını düzenledi. Peki, MasterChef Masterclass kazananı kim? 29 Eylül MasterChef kim kazandı? MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterclass kim kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? 29 Eylül Masterhcef kim kazandı? Masterclass ödülü ne?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterclass oyunu oynandı. 18 yarışmacı belli aşamalar sürecek olan Masterclass'ın sonunda kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Peki, MasterChef Masterclass kazananı kim? 29 Eylül MasterChef kim kazandı? MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Masterclass kazananı 3 kişiyle birlikte spaya gidecek.

MASTERCHEF MASTERCLASS KAZANANI KİM?

29 Eylül Perşembe MasterChef Masterclass aşamalı olarak oynanacak. Masterclass 3 aşamalı olacak. İlk aşamayı 12 kişi geçecek ve ardından bilgi yarışması oynanacak. Son aşamaya ise 6 kişi kalacak ve 6 kişi arasından bir isim Masterclass şampiyonu olacak.

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

29 Eylül Perşembe MasterChef MasterClaas'ı kazanan isim Tayfun oldu. Tayfun spa ödülünden faydalanması için Çağatay, Kıvanç ve Kaan'ın isimlerini söyledi.