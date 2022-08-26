MasterChef Masterclass canlı izle! 26 Ağustos 2022 Masterchef yeni sezon 52. bölüm canlı izle! TV8 Masterchef izle! Masterchef günün yemekleri neler?

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MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN 2022?

Masterchef Türkiye yeni sezon 52. bölümüyle 26 Ağustos Cuma bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.