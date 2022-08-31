Masterchef Masala Dosa nedir, nasıl yapılır? Masala Dosa hangi ülkenin yemeği? Masala Dosa yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 31 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Masala Dosa yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Masala Dosa nasıl yapılır? Masala Dosa yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Masala Dosa yemek tarifi! Masala Dosa nasıl yapılır? Masala Dosa yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Masala Dosa tarifi oldu. Peki en güzel Masala Dosa yemek tarifi nasıldır? Masala Dosa yemeği nasıl yapılır? Masala Dosa için gerekli malzemeler nelerdir? Masala Dosa ne demektir? Masala Dosa nedir? Masala Dosa nerenin yemeği?

MASALA DOSA NEDİR?

Masala Dosa, kökeni Karnataka'nın Tuluva Udupi mutfağına dayanan popüler Güney Hindistan dosasının bir çeşididir. Pirinç, mercimek, patates, çemen, ghee ve köri yapraklarından yapılır ve Hint turşusu ve sambar ile servis edilir. Güney Hindistan'da popülerdir. Ülkenin diğer tüm bölgelerinde ve denizaşırı ülkelerde bulunabilir. Güney Hindistan'da masala dosa'nın hazırlanması şehirden şehre değişir. Masala dosa'da Davanagere Benne masale dosa (tereyağı dosa), Rava masala dosa, Kağıt masala dosa, Mysore masala dosa vb. gibi varyasyonlar vardır.

MASALA DOSA NASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Hazırlık

Masala dosa dosa dosadır. İki kısım dosa ve doldurmadır. Dosa, pirinç ve mercimeklerin gece boyunca suda ıslatılması ve ardından bir hamur haline getirilmesiyle olağan şekilde yapılır. Hamur, dosa'nın içten yumuşak ve dıştan gevrek olması için gece boyunca fermente edilecektir. Doldurma, hardal tohumu baharatı ve rendelenmiş hindistan cevizi, bir tutam zerdeçal tozu, kişniş yaprağı ve limon suyu ile süslenmiş haşlanmış patateslerden yapılır.

İçindekiler

Tipik bileşenler arasında yarı haşlanmış pirinç, kabuklu siyah gram, poha / şişirilmiş pirinç, chana dal, hardal tohumları, çemen otu tohumları, tuz, bitkisel yağ, ghee, patates, soğan, yeşil biberler, köri yaprakları ve zerdeçal bulunur.