MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Manisa Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı nedir? Manisa Kebabı nasıl yapılır, Manisa Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

MANİSA KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzeme:

Yumuşak tarafından 2/3 dana eti, 1/3 kuzu eti, tereyağı, sumak, tuz, domates, yeşil biber, kuru soğan, maydanoz. (Soğanla maydanoz ince ince kıyılarak bir miktar sumakla karıştırılır.)

Yapılışı :

Dana ve kuzu eti karışık olarak çift kıyılmak suretiyle kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrularak şişlere düzgün ve fazla kalın olmayacak bir şekilde sarılır. Şişlere sarılan kebaplar odun kömürü ateşinde pişirilirken, pideler de ayni ateşte ısıtılarak hafif kızartılır. Domates ve biberler de aynı ateşte hafif közlenir. Kızaran pideler servis tabağına alınarak kare kare kesilir. Pişmiş olan kebaplar da şekilleri bozulmadan düzgün bir şekilde pidelerin üzerine alınır. Kızdırılmış tereyağı gezdirilir, sumak serpilir. Közlenmiş domates ve biberle süslenip, soğan salatası ile birlikte servis yapılır.