Üye Girişi
Haberler

MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler!

MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Makarna Salatası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Makarna Salatası hazırladı. Peki, Makarna Salatası tarifi nedir? Makarna Salatası nasıl yapılır? Makarna Salatası nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Makarna Salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası nedir? Makarna Salatası nasıl yapılır, Makarna Salatası yapılırken nelere dikkat edilir

MAKARNA SALATASIMALZEMELERİ

  • 1 yk mayonez
  • 2 yk zeytinyağı
  • 1 tk nane
  • 1 çk tuz
  • 1 paket burgu makarna
  • 1 sb konserve haşlanmış garnitür
  • 6 adet kornişon turşu
  • ¼ demet dereotu
  • ½ sb süzme yoğurt
  • 1 sb yoğurt

MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR?

  • Makarnaları derin bir tencereye alarak istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar haşlayın. Haşlanmış makarnaları süzün ve soğuması için bir kenara bırakın. Makarnalar soğuyana kadar tarifin lezzetine lezzet katacak garnitürleri hazırlayın.
  • Dereotu ve turşuyu ince ince doğrayın. Konserve olarak kullanacağınız malzemeleri süzerek suyundan ayırın. Derin bir kabın içinde makarna, garnitür, yoğurt ve mayonezi karıştırın. Tuz ve tercihe bağlı diğer baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz.
  • Tüm malzemeler birbiriyle homojen olacak şekilde karıştıktan sonra salatanızı buzdolabına kaldırın. Buzdolabında 2 saat dinlendirdiğiniz salatayı dilediğiniz zaman tüketebilir, lezzet dolu anların tadını çıkarabilirsiniz.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber MasterChef Yaşam

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });