MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Makarna Salatası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Makarna Salatası hazırladı. Peki, Makarna Salatası tarifi nedir? Makarna Salatası nasıl yapılır? Makarna Salatası nedir?
Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Makarna Salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası nedir? Makarna Salatası nasıl yapılır, Makarna Salatası yapılırken nelere dikkat edilir
MAKARNA SALATASIMALZEMELERİ
- 1 yk mayonez
- 2 yk zeytinyağı
- 1 tk nane
- 1 çk tuz
- 1 paket burgu makarna
- 1 sb konserve haşlanmış garnitür
- 6 adet kornişon turşu
- ¼ demet dereotu
- ½ sb süzme yoğurt
- 1 sb yoğurt
MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR?
- Makarnaları derin bir tencereye alarak istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar haşlayın. Haşlanmış makarnaları süzün ve soğuması için bir kenara bırakın. Makarnalar soğuyana kadar tarifin lezzetine lezzet katacak garnitürleri hazırlayın.
- Dereotu ve turşuyu ince ince doğrayın. Konserve olarak kullanacağınız malzemeleri süzerek suyundan ayırın. Derin bir kabın içinde makarna, garnitür, yoğurt ve mayonezi karıştırın. Tuz ve tercihe bağlı diğer baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz.
- Tüm malzemeler birbiriyle homojen olacak şekilde karıştıktan sonra salatanızı buzdolabına kaldırın. Buzdolabında 2 saat dinlendirdiğiniz salatayı dilediğiniz zaman tüketebilir, lezzet dolu anların tadını çıkarabilirsiniz.