MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler!

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Makarna Salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası nedir? Makarna Salatası nasıl yapılır, Makarna Salatası yapılırken nelere dikkat edilir

MAKARNA SALATASIMALZEMELERİ

1 yk mayonez

2 yk zeytinyağı

1 tk nane

1 çk tuz

1 paket burgu makarna

1 sb konserve haşlanmış garnitür

6 adet kornişon turşu

¼ demet dereotu

½ sb süzme yoğurt

1 sb yoğurt

MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR?