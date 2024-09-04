MasterChef Macar Gulaş tarifi! En güzel Macar Gulaş tarifi! Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş için malzemeler!

Macar mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Macar Gulaş aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş nedir? Macar Gulaş nasıl yapılır, Macar Gulaş yapılırken nelere dikkat edilir

MACAR GULAŞ MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı su

Yarım kilogram kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

3 yemek kaşığı tereyağı

MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?