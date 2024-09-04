Üye Girişi
Haberler

MasterChef Macar Gulaş tarifi! En güzel Macar Gulaş tarifi! Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Macar Gulaş hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Macar Gulaş hazırladı. Peki, Macar Gulaş tarifi nedir? Macar Gulaş nasıl yapılır? Macar Gulaş nedir?

Macar mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Macar Gulaş aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş nedir? Macar Gulaş nasıl yapılır, Macar Gulaş yapılırken nelere dikkat edilir

MACAR GULAŞ MALZEMELERİ

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 su bardağı su
  • Yarım kilogram kuşbaşı dana eti
  • 2 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?

  • Tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.
  • Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin.
  • Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Gastronomi Televizyon MasterChef Macaristan Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan AK Parti dönemi için olay iddia
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen'in forma numarası kaç? 5 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ballon d'Or aday olan Türk futbolcular kimler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Osimhen UEFA listesinde var mı, lisansı çıktı mı? Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir? Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular MasterChef Macar Gulaş tarifi! En güzel Macar Gulaş tarifi! Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş için malzemeler! Okullar kaç gün sonra açılacak? GERİ SAYIM! Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title