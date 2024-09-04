MasterChef Macar Gulaş tarifi! En güzel Macar Gulaş tarifi! Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Macar Gulaş hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Macar Gulaş hazırladı. Peki, Macar Gulaş tarifi nedir? Macar Gulaş nasıl yapılır? Macar Gulaş nedir?
Macar mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Macar Gulaş aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş nedir? Macar Gulaş nasıl yapılır, Macar Gulaş yapılırken nelere dikkat edilir
MACAR GULAŞ MALZEMELERİ
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 2 su bardağı su
- Yarım kilogram kuşbaşı dana eti
- 2 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kırmızı biber
- 3 yemek kaşığı tereyağı
MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?
- Tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.
- Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin.
- Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.