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MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef lor dolması tarifi! MasterChef programında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için yarışıyorlar. Lor dolması tarifi nasıl yapılır ve Lor dolması malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. Masterchef lor dolması tarifi ve en lezzetli lor dolması nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Peki, Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam lor dolması yapılıyor. En lezzetli lor dolması nasıl yapılır ve Lor dolması malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Lor dolması tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

LOR DOLMASI MALZEMELERİ

Dolma içi için:

  • 1 su bardağı lor peyniri (tercihen tuzsuz)
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)
  • 1/2 demet dereotu (ince doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Dolmalar için:

  • 15-20 adet asma yaprağı (tuzluysa önceden haşlanmış)

Üzeri için:

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Limon dilimleri (isteğe bağlı)

MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

LOR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bulguru Hazırlayın: İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine az miktarda sıcak su ekleyerek şişmesi için birkaç dakika bekletin.

İç Harcı Hazırlayın: Şişen bulgura lor peynirini, doğranmış kuru soğanı, maydanoz ve dereotunu ekleyin. Nane, karabiber, pul biber ve tuzu ilave edin. Zeytinyağını da ekleyip iyice karıştırın. Harcı dolma yapmaya hazır hale getirin.

Dolmaları Sarın: Asma yapraklarını düz bir zemine serin. Her bir yaprağın ortasına hazırladığınız lorlu harçtan bir miktar koyun. Yaprağın kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca sarın.

Dolmaları Pişirin: Sarma işlemi bittikten sonra, dolmaları tencereye dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

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