MasterChef Levrek Marin tarifi! En güzel Levrek Marin tarifi! Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Levrek Marin aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin nedir? Levrek Marin nasıl yapılır, Levrek Marin yapılırken nelere dikkat edilir

LEVREK MARİN NEDİR, NE DEMEK? LEVREK MARİN HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Levrek Marin, Ege yöresine ait bir mezedir.

LEVREK MARİN İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 adet levrek filetosu (derisi çıkarılmış)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Taze roka veya maydanoz (servis için)

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrek filetolarını yıkayın ve kurulayın. Ardından tuz ve karabiberle hafifçe marine edin. Birkaç dakika bekletin.

Marine işlemi tamamlandıktan sonra filetoları bir tabağa alın.

Zeytinyağı ve limon suyunu bir kapta karıştırın. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış sarımsak ve kırmızı pul biberi de ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız marinasyon sosunu levrek filetolarının üzerine dökün. Balıkların her yerine güzelce yayılmasını sağlayın.

Hazırlanan levrek filetolarını üzerini kapatarak buzdolabında en az 1 saat, tercihen daha uzun süre (4-6 saat) marine edin. Balıkların marinasyon sosunu iyice çekmesi önemlidir.

Levrek filetolarını marine işlemi tamamlandıktan sonra ızgara, mangal veya tavada pişirebilirsiniz. Her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi levrek filetolarının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Levrek filetolarını pişirdikten sonra servis tabağına alın. Üzerini taze roka veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Levrek marin, sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Yanında limon dilimleriyle birlikte sunabilirsiniz.

Levrek marin tarifini isteğinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!